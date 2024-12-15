الخليج 365: مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة

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القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة

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على طريق «العدالة الاجتماعية».. مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.. توفير سكن ملائم لجميع المواطنين.. طرح 18 إعلانا ضمن «سكن لكل المصريين» لمنخفضى ومتوسطى الدخل.. استفادة نحو 3 ملايين مواطن من المبادرة الرئاسية.. ووزير الإسكان: استراتيجيات ومبادرات وطنية من أجل البناء الأخضر المستدام وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ

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