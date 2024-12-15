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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات صحية لتقوية المناعة خلال فترة الامتحانات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: سارة وائلالسبت، 14 ديسمبر 2024 11:36 م
نشرت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيسبوك، مجموعة من العادات الصحية لتقوية المناعة خلال فترة الامتحانات.
وهى كالتالي:
1. تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل البقوليات.
2. تناول الفاكهة بين الوجبات لأنها غنية بالفيتامينات.
3. السلطة أساسية مع كل وجبة.
4. شرب من 8 لـ10 أكواب من المياه يوميًا.
5. النوم لمدة 8 ساعات يوميًا.
إنفوجراف وزارة الصحة
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