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5 عادات صحية لتقوية المناعة خلال فترة الامتحانات.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتبت: سارة وائل

السبت، 14 ديسمبر 2024 11:36 م

نشرت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيسبوك، مجموعة من العادات الصحية لتقوية المناعة خلال فترة الامتحانات.

وهى كالتالي:

1. تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل البقوليات.
2. تناول الفاكهة بين الوجبات لأنها غنية بالفيتامينات.
3. السلطة أساسية مع كل وجبة.
4. شرب من 8 لـ10 أكواب من المياه يوميًا.
5. النوم لمدة 8 ساعات يوميًا.

 

إنفوجراف وزارة الصحة

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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