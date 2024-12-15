شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات صحية لتقوية المناعة خلال فترة الامتحانات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيسبوك، مجموعة من العادات الصحية لتقوية المناعة خلال فترة الامتحانات.

وهى كالتالي:

1. تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل البقوليات.

2. تناول الفاكهة بين الوجبات لأنها غنية بالفيتامينات.

3. السلطة أساسية مع كل وجبة.

4. شرب من 8 لـ10 أكواب من المياه يوميًا.

5. النوم لمدة 8 ساعات يوميًا.

إنفوجراف وزارة الصحة