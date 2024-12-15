شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم تسليم منتخبي الاسكواش درع بطولة العالم بهونج كونج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 05:58 م

تسلم أبطال المنتخب الوطني الأول للاسكواش، رجال وسيدات، درع بطولة العالم وسط أجواء احتفالية، بعدما توج المنتخبان ببطولة العالم بهونج كونج، خلال المنافسات التي أقيمت اليوم، وقدمت البعثة المصرية، برئاسة آمنة الطرابلسي رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، وتحت القيادة الفنية لهشام العطار، أداء أكثر من متميز خلال مشوار البطولة.

وتوج منتخب الرجال باللقب للمرة السابعة في تاريخه، وذلك عقب الفوز على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

فوز مازن هشام على كورتيس ماليك بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 4-11، 13-11، 6-11، 11-6، 11-8.

فوز علي فرج على محمد الشوربجي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11، 13-11، 11-8، 11-9.

ولم يتم لعب الشوط الثالث بين مصطفى عسل ومروان الشوربجي باعتبار نتيجته تحصيل حاصل.

ومثل منتخب الرجال في البطولة كل من: علي فرج المصنف الأول عالمياً، مصطفى عسل المصنف الثاني، مازن هشام المصنف الخامس، وكريم عبد الجواد المصنف السابع.

كما توج المنتخب الوطني الأول لسيدات الاسكواش ببطولة العالم للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على أمريكا بنتيجة 2-0، خلال المباراة النهائية.

وفازت في الشوط الأول روان العربى على مارينا ستيفانونى بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط 11-6, 12-10, 6-11, 11-9.

كما فازت نور الشربيني في الشوط الثاني على أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11، 11-6، 11-7، 11-7.

ولم يتم خوض الشوط الثالث باعتبار نتيجته بمثابة تحصيل حاصل.

ومثل المنتخب الوطني للاسكواش في بطولة العالم 4 لاعبات هن: نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً، هانيا الحمامي المصنفة الثالثة، روان العربي المصنفة السابعة، وأمينة عرفي المصنفة الثامنة.



سيدات الاسكواش



فرحة منتخب الاسكواش



مراسم تسليم منتخبي الاسكواش درع بطولة العالم بهونج كونج



مراسم تسليم منتخبي الاسكواش درع بطولة العالم بهونج كونج1



مراسم تسليم منتخبي الاسكواش درع بطولة العالم بهونج كونج2



مراسم تسليم منتخبي الاسكواش درع بطولة العالم بهونج كونج3



منتخب الإسكواش لسيدات



منتخب الإسكواش