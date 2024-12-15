تكنولوجيا: تحديث تطبيق Pixel Phone: رموز تعبيرية صوتية للعطلات وموقع جديد لرمز مكالمات الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستعد تطبيق Pixel Phone للاحتفال بعطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة بإضافة رموز تعبيرية صوتية جديدة. تتيح هذه الميزة للمستخدمين إضافة مؤثرات صوتية مميزة أثناء المكالمات بين هواتف Pixel المتوافقة. تظهر الرموز التعبيرية الصوتية على شاشة هواتف Pixel عند إجراء مكالمة هاتفية مع مستخدم آخر يستخدم جهازًا متوافقًا.

أضاف التطبيق رمزًا تعبيريًا صوتيًا لشجرة عيد الميلاد ليحل محل رمز Party Popper. تُظهر الرسوم المتحركة المصاحبة أجراسًا وزلاجة سانتا مع حيوانات الرنة. في الوقت نفسه، استبدل التطبيق الرموز التعبيرية الصوتية للوجه الباكي مؤقتًا بألعاب نارية تُظهر صاروخًا ينطلق. تتوفر هذه الرموز التعبيرية الموسمية مع الإصدار 156 من تطبيق Pixel Phone.

يمكن للمستخدمين تثبيت الإصدار الجديد من خلال متجر Google Play أو انتظار وصول التحديث تلقائيًا إلى هواتفهم. إلى جانب التغييرات الموسمية، أضاف التطبيق ميزة عملية تتمثل في نقل زر مكالمة الفيديو إلى الزاوية اليمنى العليا من الشاشة، مما يجعله أسرع وأسهل في الوصول.

كان الزر نفسه يُستخدم سابقًا ولكن كان موقعه يتطلب المزيد من الخطوات للوصول إليه. يمكن الآن العثور على أيقونة مكالمة الفيديو بسهولة في شريحة الاقتراحات أو عند اختيار اسم جهة اتصال.

لتحديد إصدار تطبيق Pixel Phone المثبَّت على جهازك، يمكن فتح الإعدادات، ثم الانتقال إلى التطبيقات، واختيار “مشاهدة جميع التطبيقات”، والبحث عن تطبيق الهاتف.

ستظهر معلومات التطبيق ورقم الإصدار في أسفل الصفحة. على سبيل المثال، يعمل هاتف Pixel 6 Pro بنظام Android 15 QPR2 Beta 1 حاليًا على الإصدار 155، مما يعني أنه لا يحتوي بعد على الميزات الموسمية الجديدة.

كما ذكرنا، تحتاج الرموز التعبيرية الصوتية إلى أن يستخدم كلا الطرفين طرازات Pixel متوافقة. الميزة متاحة حاليًا لهواتف Pixel 6 وPixel 6 Pro والإصدارات الأحدث.

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