تكنولوجيا: Photonera تطلق بنك طاقة محمول وقابل للطي بشحن شمسي يدعم أجهزة الحاسوب المحمولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُموَّل حاليًا جهاز Photonera، وهو بنك طاقة جديد مزود بخلية شمسية مدمجة، عبر منصة Kickstarter. ورغم أن هذا النوع من الأجهزة ليس غريبًا، إلا أن هذا النظام يتميز بقدرته الخاصة على إخراج طاقة تصل إلى 65 واط عبر USB PD. تُعد هذه القدرة عالية نسبيًا، مما يتيح شحن أجهزة الحواسب المحمولة المتوافقة إلى جانب الهواتف الذكية.

بفضل هذه الميزة، يمكن استخدام Photonera للعمل على جهاز كمبيوتر محمول لفترات طويلة، في حال توفر ضوء شمس قوي وكافٍ، دون الحاجة إلى أي حلول شحن أخرى. مع ذلك، تبلغ سعة بنك الطاقة 10000 مللي أمبير فقط، مما يعني أنه قد لا يتمكن من شحن الحواسب المحمولة ذات البطاريات الكبيرة بالكامل.

زُوِّد النظام بعشرة ألواح شمسية فردية يمكن فتحها عند الاستخدام. عند طي الجهاز، تصل أبعاده إلى 96 × 146 × 40 ملم، بينما عند فتحه تبلغ أبعاده 278 × 480 × 22 ملم. أما خرج الألواح الشمسية فيصل إلى 25 واط كحد أقصى، وهو ما يمكن تحقيقه فقط في ضوء الشمس المباشر والقوي.

يبلغ وزن الجهاز حوالي 560 جرامًا، ويمكن شحن بنك الطاقة بديلًا عبر USB-C بقدرة تصل إلى 65 واط. يحتوي الطراز أيضًا على منفذ USB-A يمكنه إخراج طاقة تصل إلى 24 واط.

يتوفر جهاز Photonera حاليًا للطلب المسبق عبر Kickstarter بسعر يبدأ من حوالي 79 دولارًا. مع ذلك، ينبغي على الداعمين المحتملين أخذ المخاطر المالية المرتبطة بحملات التمويل الجماعي في الاعتبار.

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