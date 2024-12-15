شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل موبايلك ضمنها.. قائمة هواتف أيفون المتوافقة مع تحديث iOS 18.2 وميزات AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل تحديث جديد لها، iOS 18.2، والذي سيمنح بعض المستخدمين فرصة تجربة ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة من عملاق التكنولوجيا، وقد جاء iPhone 16، الذي تم إطلاقه في سبتمبر، مع الترقية بالفعل، على الرغم من أن ميزات الذكاء الاصطناعي لم تكن متاحة حتى الشهر التالي.

والآن، يمكن لأي شخص لديه iPhone لا يسبق iPhone XS تنزيل iOS 18.2، على الرغم من أن أولئك الذين لديهم iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max وسلسلة iPhone 16 فقط سيكونون قادرين على استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وتتضمن هذه الميزات Image Playground وGenmoji وVisual Intelligence.

ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في iOS 18.2

تتيح Image Playground للمستخدمين إنشاء أعمال فنية رقمية باستخدام المطالبات أو الأوصاف أو الصور الموجودة، بينما توفر لهم Genmoji فرصة إنشاء رموز تعبيرية مخصصة من خلال وصف ما يريدون أو باستخدام الصور الموجودة.

تتيح ميزة Visual Intelligence، المتوافقة فقط مع سلسلة iPhone 16، للمستخدمين توجيه الكاميرا إلى أي شيء والحصول على معلومات عبر ChatGPT عنه، وسيظل بإمكان أولئك الذين لا يمتلكون هاتفًا متوافقًا مع ميزات الذكاء الاصطناعي استخدام مسجل المكالمات الهاتفية الجديد، الذي ينشئ نصوصًا للمحادثة في تطبيق الملاحظات.

أجهزة iPhone التي تدعم نظام التشغيل iOS 18.2 من ابل

iPhone SE، الجيل الثاني

iPhone XS وXS Max وXR

سلسلة iPhone 11

سلسلة iPhone 12

سلسلة iPhone 13

سلسلة iPhone 14

سلسلة iPhone 15

سلسلة iPhone 16

أجهزة iPhone التي تدعم نظام التشغيل iOS 18.2 من Apple مع الذكاء الاصطناعي

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

سلسلة iPhone 16

كيفية تحديث جهاز iPhone الخاص بك إلى نظام التشغيل iOS 18.2

إذا قمت بتعيين هاتفك على التحديثات التلقائية، فيجب أن يقوم هاتفك بتثبيت أحدث تحديث تلقائيًا عند شحنه والاتصال بشبكة Wi-Fi، وسيتم إعلامك قبل تثبيت التحديث.

لتشغيل التحديثات التلقائية:

انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج > التحديثات التلقائية.

قم بتشغيل تحديثات iOS أسفل التثبيت التلقائي والتنزيل التلقائي.

للتحديث يدويًا:

قم بتوصيل جهازك بالطاقة واتصل بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi.

انتقل إلى الإعدادات > عام، ثم انقر فوق تحديث البرنامج.

إذا رأيت أكثر من خيار تحديث برنامج متاح، فاختر تحديث ios 18/2.

انقر فوق "التثبيت الآن".

إذا رأيت "تنزيل وتثبيت" بدلاً من ذلك، فانقر فوقه لتنزيل التحديث، وأدخل رمز المرور الخاص بك، ثم انقر فوق "التثبيت الآن"