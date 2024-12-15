تكريم عائشة بن أحمد في مهرجان أيام قرطاج السينمائي

يشهد مهرجان أيام قرطاج السينمائى تكريم الفنانة عائشة بن أحمد خلال الدورة المقبلة، وذلك بعد تألقها وتمثيلها تونس في أعمال مميزة على مدار مشوارها ومسيرتها المميزة، التي شهدت تألقا سواء على صعيد الدراما أو السينما.

وتكرم عائشة بجائزة الإشعاع التي يتم منحها إلى الفنانين التوانسة الذين دوماً ما يمثلوا بلدهم بمسيرة مميزة خارج تونس بأعمال ذات قيمة.

وتبدأ الدورة المقبلة من أيام قرطاج السينمائى خلال منتصف شهر ديسمبر الجارى.

من ناحية أخرى سبق وأعربت الفنانة عائشة بن أحمد عن سعادتها بعد اختيارها للمشاركة فى لجنة تحكيم الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائى، وذلك خلال الدورة الـ45 من المهرجان، إذ كتبت آنذاك عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك: "سعيدة باختياري وللمرة الثانية كأحد أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائى في دورته 45".

كما سبق وتألقت عائشة بن أحمد خلال موسم دراما رمضان الماضى من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل بدون سابق إنذار، الذى حقق نجاحاً كبيراً خلال فترة عرضه ونال إشادات واسعه.

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