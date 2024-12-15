تكنولوجيا: AOC تعلن عن شاشة CU34G10XP بمعدل تحديث 180Hz وتصميم منحني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AOC اليوم عن شاشة الألعاب الجديدة CU34G10XP التي تتميز بتصميم منحني، وتدعم معدل تحديث 180Hz، كما تتميز بتصميم فائق الإتساع.

تتميز شاشة AOC CU34G10XP بلوحة VA بحجم 34 إنش، ودقة عرض 3440 في 1440 بيكسل، كما تدعم الشاشة أبعاد 21:9، أيضاً تتميز بعرض حيوي قوي بمعدل تحديث 180Hz، وإستجابة سريعة عند 1مللي ثانية GTG، لذا تعزز الشاشة تجربة الإدخال السريع في الألعاب.

كما تدعم الشاشة تقنية HDR10، وتعزز النطاق الديناميكي، مع ألوان حيوية بتفاصيل دقيقة في أجزاء السطوع والظلال أيضاً، على أن تدعم الشاشة سطوع 300 cd/m².

أيضاً تأتي الشاشة بتصميم منحني 1500R، بعرض أكثر كفاءة في تعزيز راحة عين المستخدم، كما تأتي الشاشة بتقنيات لدقة الألوان، وتدعم الشاشة معايير Delta E < 2، وإنتاج حتى 16.7 مليون لون.

ولقد طورت AOC الشاشة لدعم آداء أفضل في تعدد المهام بفضل ميزة صورة داخل صورة وأيضاً صورة جانب صورة، كما تدعم عرض اثنان من مصادر الإشارة في نفس الوقت، لذا تقدم الشاشة أفضل آداء في المهام الإنتاجية.

وللإتصال تضم شاشة CU34G10XP اثنان من منافذ HDMI 2.0، واثنان من منافذ HDMI 2.0، مع مخرج للصوتيات، لهذا تقدم الشاشة إختيارات متنوعة للإتصال.

أيضاً تأتي الشاشة بحامل يدعم التحكم في إرتفاع الشاشة إلى 130مم، والإمالة من 5 إلى 23 درجة أو التدوير للجانب الأيمن والأيسر بزاوية 30 درجة.

كما تنطلق الشاشة ببعض المميزات المخصصة مثل ضبط “GameColor”، وdynamic crosshairs، وتعداد FPS، لتعزيز تجربة الألعاب، وتأتي الشاشة بتباين 3000:1، وزوايا عرض 178 و178 درجة، لذا ستقدم الشاشة عرض قوي وحاد وبأعلى وضوح من جميع الزوايا.

وتنطلق الشاشة بتقنية Adaptive-Sync (FreeSync)، لعرض دون تمزق للإطارات، مع خفض الإضاءة الزرقاء والومضات لراحة العين، وتأتي الشاشة مع الحامل بوزن 5.82 كجم.

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