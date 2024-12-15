حقيقة تقديم شريهان شخصية "رابعة العدوية"

القاهره - الخليج 365
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، وجّه السيناريست مدحت العدل رسالة الى الفنانة الكبيرة شريهان بمناسبة عيد ميلادها، عبّر خلالها عن تقديره لها، وواصفاً إياها بأنها "ملهمته العظيمة".
وقال العدل: "أقول لشريهان كل سنة وإنتِ طيبة، فهي امرأة رائعة وجميلة، والسنّ بالنسبة لها مجرد رقم؛ لأنها على المسرح أكثر نشاطاً وجمالاً من أي امرأة أصغر منها".
وكشف العدل عن مشروع مسرحي جديد كان من المقرر أن يجمعه بشريهان، وهو مسرحية "رابعة العدوية"، قائلًا: "كتبت المسرحية بوجهة نظر مختلفة؛ لأنها شخصية غير حقيقية، ما يمنحنا حرية الخيال، وركّزت فيها على مفهوم الحب الصوفي".
وأضاف: "لن أعلن عن تنفيذ المسرحية إلا بعدما تقرر شريهان ذلك بنفسها"، وهو ما يكشف عن تحمّسه للمشروع، وأنه ينتظر موافقة شريهان للبدء به.
يُذكر أن آخر أعمال شريهان الفنية، مسرحية "كوكو شانيل" التي عُرضت عام 2021 على منصة شاهد الإلكترونية، وهي من تأليف مدحت العدل، وشاركه في الكتابة محمود زهران وجورج عزمي، ومن إخراج هادي الباجوري، وشارك شيريهان في بطولة المسرحية عدد من النجوم، بينهم: هاني عادل، إنجي وجدان، آسر ياسين، وحنان يوسف.
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