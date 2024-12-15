الامارات | فريق إنجليزي يخسر للمرة الأولى على أرضه هذا الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مُنيَ برايتون بهزيمته الأولى على أرضه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وجاءت على يد الجريح كريستال بالاس 1-3 الأحد في المرحلة السادسة عشرة.

وبعدما أنهى الموسم الماضي بهزيمتين على أرضه أمام تشلسي (0-2) ومانشستر يونايتد (0-2) بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي المنتقل للإشراف على مرسيليا الفرنسي، بدا برايتون لا يقهر في معقله بداية هذا الموسم مع مدربه الجديد الألماني فابين هورتسيلر.

لكن بالاس الذي يقاتل في المراكز المتأخرة، فاجأه اليوم الأحد وألحق به الهزيمة الأولى من أصل ثماني مباريات خاضها حتى الآن بين جماهيره والرابعة بالمجمل منذ بداية الموسم، وذلك بفضل ثنائية للسنغالي إسماعيلا سار (33 و82) وهدف لتريفور شالوباه (27)، فيما جاء هدف برايتون متأخرا عبر قلب الدفاع مارك غيهي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (87).

وتجمد رصيد برايتون عند 24 نقطة في المركز السابع موقتا، فيما رفع بالاس رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس عشر بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط.