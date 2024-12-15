جامعة الأميرة نورة تطلق سلسلة من ورش العمل لتعزيز المعرفة الرقمية

تُطلق كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، خلال الفترة 15 وحتى 19ديسمبر 2024م، وبالتزامن مع استضافة المملكة للمنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF)، سلسلة من ورش العمل؛ بهدف نشر المعرفة، والتوعية باستخدام الإنترنت وتطبيقاته، وتعزيز المفاهيم، والمهارات العملية، والتقنيات الحديثة المتعلقة بالوصول الرقمي.

وتُركِّز ورش العمل التي تُعقد عن بُعد، على مناقشة 5 مواضيع رئيسة، وهي: "حوكمة البيانات في العصر الرقمي"، و"الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"، و"التحول الرقمي لتعزيز الاستدامة"، و"الوصول الرقمي لذوي الإعاقة"، و"التقنيات الناشئة والابتكار"، مستهدفةً منسوبي الجامعة من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، والطالبات، وفئات المجتمع.

وتسعى الورش إلى تمكين الحضور من فهم أهمية حوكمة البيانات وكيفية تطبيقها، مع رفع مستوى الوعي بالقوانين والسياسات المتعلقة بحماية البيانات وحوكمتها، والوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي كأداة لخدمة البشرية، ومناقشة دور حوكمة الإنترنت في توجيه استخدامات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استعراض أهمية التحول الرقمي، وتعريف الحضور بالمعايير العالمية لتحقيق الوصول الرقمي، وبالتقنيات الناشئة ودورها في تحفيز الابتكار، ومواجهة التحديات المستقبلية.

وأوضحت عميدة كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأميرة نورة، الدكتورة منال بنت عبدالله العوهلي، أنَّ انعقاد ورش العمل يأتي في إطار سعي الكلية لتوفير بيئة أكاديمية متكاملة تدعم المعرفة، ومبادئ البحث العلمي والابتكار، وتواكب موضوعات المحافل والمناسبات العالمية ذات العلاقة، بما يتماشى مع أهداف الكلية المتمثلة في تنمية مهارات المستقبل، ورفع القدرة التنافسية عبر إعداد كفاءات نسائية وطنية مؤهلة معرفيًا، ومهنيًا في المجالات التقنية المختلفة.