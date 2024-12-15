طريف تسجل أدنى درجة حرارة بـ 3 درجات تحت الصفر

كما سجلت الدوادمي 7 درجات وسجلت الرياض وأبها 8 درجات مئوية وسجلت الدمام والأحساء والطائف 9 درجات مئوية. وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد لأقل درجات الحرارة المسجلة في المملكة لهذا اليوم الأحد.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه في تقرير سابق عن تأثر مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل وشمال المنطقة الشرقية بكتلة هوائية باردة ابتداءً من يوم الأحد إلى الثلاثاء القادم حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (صفر - 3 تحت الصفر)م.
ويمتد تأثيرها يومي الاثنين والثلاثاء إلى مناطق القصيم، الرياض والشرقية، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى (2 - 5)م.
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