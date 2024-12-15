لقاءات عفوية وطريفة جمعت أحمد سعد وناصيف زيتون وروبي في كواليس حفل الـ ساوند ستورم

أحمد سعد وناصيف زيتون في مشهد عفوي

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

أحمد سعد وروبي

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 08:59 مساءً - شهدت كواليس حفلضمن مهرجان ميدل بيست، والذي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، العديد من اللقاءات العفوية والطريفة بين نجوم الطرب، منهم: أحمد سعد وناصيف زيتون وروبي.في مشهد عفوي، تبادل أحمد سعد والفنانالحديث والترحيب ببعضهما البعض؛ حيث قالعلى زيتون "حبيبي دا. مبحبش حد تاني. بالتوفيق إن شاء الله " ليرد عليه ناصيف زيتون بأغنيته؛ قائلاً: "إيه اليوم الحلو دا. إيه الناس الحلوة دي".كما تبادلوروبي أطراف الحديث والضحكات، وفاجأ أحمد سعد الجمهور على المسرح وهو يرتدي سترة صفراء وخوذة، كالزيّ الخاص بالمهندسين، والتي أبدت أعجابها بالزي كونه مختلفاً، في أجواء مليئة بالبهجة والمرح.كما جمعلقاء مع، والذي حرَص على مصافحتها، واستقبلته روبي بترحاب كبير.

يمكنكِ متابعة بعد ترشيحه لجائزة أفضل ملحن في بيلبورد 2024: تعرّفي إلى أبرز ألحان أحمد سعد

مهرجان ساوند ستورم 2024

أقيمت النسخة الخامسة من حفلات ساوند ستورم 2024 ضمن مهرجان ميدل بيست الرياض، خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2024؛ حيث شارك في الحدث أكثر من 200 فنان عالمي، على رأسهم: النجم العالمي إيمينيم الذي يشارك للمرة الأولى في حفلات ساوند ستورم 2024 مدل بيست الرياض؛ إضافة إلى مشاركة غير مسبوقة لباقة من أبرز النجوم العالميين والعرب.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365.

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».