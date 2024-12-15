أحمد سعد يثير الجدل بإطلالة "مهندس البناء" الفريدة.. تصميم نادر وسعر خيالي

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الفنان أحمد سعد متابعيه بإطلالة غير مألوفة خلال حفله في مهرجان "ميدل بيست" بالرياض، حيث اعتلى المسرح مرتديًا زيًا مستوحًى من ملابس مهندس بناء، في خطوة جريئة ومبتكرة أثارت اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



إطلالة أحمد سعد لم تكن عادية، بل جمعت بين الجرأة والفخامة. فقد ارتدى جاكيت من تصميم دار الأزياء الشهيرة فالنتينو، وهو قطعة نادرة جدًا حيث يوجد منها 10 نسخ فقط حول العالم. الجاكيت جاء مرصعًا بأحجار شواروفسكي اللامعة، وصُمم بإبداع على يد المصمم اللبناني سيدريك حداد. وتُقدر قيمة هذه القطعة المميزة بنحو 18 ألف دولار.

,ظهر أحمد سعد على المسرح بأسلوب تمثيلي، حيث بدا وكأنه مهندس بناء يعطي تعليمات لفريقه الموسيقي، في عرض دمج فيه بين الأداء الفني والتمثيلي. هذه الإطلالة المثيرة كانت فكرة أحمد سعد نفسه، إذ خطط لها بعناية ليقدّم لجمهوره في السعودية تجربة مميزة وغير تقليدية.

تفاعل الجمهور مع الإطلالة كان لافتًا، حيث انقسمت الآراء بين من أشاد بابتكار سعد وروحه المغامرة، ومن رأى الإطلالة غير متوقعة.