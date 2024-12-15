ضبط مخالفات للدراجات النارية بجدة

وأوضح رئيس بلدية الذهبان الفرعية، عبدالله مباركي، أن الحملة جاءت للحد من الممارسات العشوائية التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، خاصة في المواقع السياحية. وأشار إلى أن الدراجات المضبوطة تُشغل بشكل غير نظامي ودون التراخيص اللازمة، مما يعرض مرتادي المنطقة للخطر، لا سيما الأطفال والعائلات.
وأكد المباركي أن فرق الرقابة البلدية مستمرة في تكثيف الجولات الميدانية لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.
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