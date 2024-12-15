بن أفليك يجتمع مع جينيفر لوبيز وجينيفر غارنر مجددًا لهذا السبب

أفليك وغارنر ولوبيز يجتمعون في مكان واحد

جينفر لوبيز وبن أفليك مع جينفر غارنر في مكان وحدث واحد

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 08:59 مساءً - الطلاق لا يعني حتمًا نهاية العلاقات وبدء الحروب، يوجد الكثير من المنفصلين يتركون بعضهم بطرق راقية، ويظل الود والاحترام قائمًا بينهما، وربما أيضًا التواصل، وهذا ما حدث مع الثلاثي؛ورغم أن بن أفليك وجينيفر غارنر انفصلا منذ سنوات، إلا أن العلاقة بينهما مازالت قوية ومترابطة بسبب أولادهما الثلاثة، وكذلك العلاقة بين أفليك وزوجته السابقة النجمة العالمية جينيفر لوبيز التي تقدمت رسميًا بطلب الطلاق في 20 أغسطس الماضي.منذ يومين ظهروجينيفر لوبيز في نفس المكان؛ تحديدًا في المدرسة التي تجمع توأم؛ إيمي وماكس اللذين يبلغان من العمر 16 عامًا، وابنة، فين البالغة من العمر 15 عامًا.ويذكر أن إيمي وفين يمثلان في نفس المسرحية، ويتنبأ لهما أن يكونا في المستقبل ممثلين محترفين مثل آبائهم.وذهب الآباء لمشاهدة العرض المسرحي لأبنائهم، ووفقًا لموقع ، TMZ حضرمع ابنتهما، بينما حضرتمع ابنتها، وتواجدوا في نفس المكان، ولكن لم يتم التوضيح ما إذا كان الثلاثة قد تحدثوا مع بعضهم البعض أم لا.ولكن أكد الموقع، أنتحدث إلى إيمي ابنةقبل مغادرته. وارتدىفي هذا الحدث بدلة سوداء مثل الآباء الآخرين، بينما ارتدتمعطفًا أبيض مع بلوزة حمراء، وارتدتبنطال جينز وسترة سوداء.

قد ترغبين في معرفة جينفر لوبيز وبن أفليك معاً في نزهة مع الأبناء لأول مرة منذ طلب الطلاق



في أكتوبر الماضي، أى بعد فترة قليلة من طلاق أفليك ولوبيز رسميًا، جمع حدث في منطقة غرب لوس أنجلوس، الزوجين المنفصلين، وكانت المفاجأة أن أفليك حضر بصحبة زوجته السابقة جينفر غارنر، والتي يتقاسم معها أطفاله الثلاثة؛ فيوليت، سيبرافينا، وصموئيل، حيث شوهد أفليك وغارنر، البالغان من العمر 52 عاماً، مع ابنتهما البالغة من العمر 15 عاماً، سيرافينا، في ملابس كاجوال غير رسمية.

ومن جانبها، حضرت جينفر لوبيز الحدث مع ابنتها إيمي، البالغة من العمر 16 عاماً، وبعض الأصدقاء، وقد بدا على نجمة فيلم "Marry Me"، البالغة من العمر 55 عاماً، الراحة والأناقة، مرتدية جمبسوت محايد اللون.

وبدا على الطرفين (جينفر لوبيز مع ابنتها، وبن أفليك مع جينفر غارنر وابنتهما) أنهما في حالة معنوية جيدة، وتم رصدهما وهما يبتسمان عند وصولهما إلى الحدث الخاص، بينما من غير المعروف إذا قد جمع الثلاثي حديث خلال المساء. ولكن من الواضح أن بن وجينفر غارنر تحدثا في طريقهما إلى الداخل، ولكن يبدو من غير المرجح أن يكون الثنائي السابق لوبيز وأفليك، المعروفان إعلامياً باسم بينيفر، قد التقيا من أجل محادثة؛ نظراً لطبيعة علاقتهما المتصدعة.



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