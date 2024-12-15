الامارات | الكرة الذهبية الإفريقية 2024.. موعد الحفل ولاعب عربي واحد مرشح للقب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم غداً الاثنين عن أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2024 خلال الحفل المزمع إقامته بمدينة مراكش المغربية (الساعة 10:00 بتوقيت الإمارات).

وسيقدم (الكاف) 15 جائزة للاعبي ولاعبات كرة القدم الإفريقية الذين تألقوا العام الحالي، وسيتم نقل الحفل مباشرة عبر القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي على موقع "يوتيوب".

وتضم قائمة اللاعبين المرشحين للقب الكرة الذهبية الإفريقية خمسة نجوم بينهم النجم العربي المغربي أشرف حكيمي محترف في باريس سان جيرمان الذي ينافس النيجيري أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا الإيطالي، والعاجي سيمون أدينجرا لاعب برايتون الإنجليزي، والغيني سيرهو جيراسي نجم بوروسيا دورتموند الألماني، والجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي، فيما خلت القائمة من اسم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي.