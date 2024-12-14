5 نصائح لحماية البشرة الحساسة.. حافظي على نضارة مظهرك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

نادراً ما تكون الحالات التي تسبب حساسية الجلد خطيرة، إلا أنه عادة يمكنك التعامل مع ذلك الأمر بسهولة، بإجراء عدد من التغييرات البسيطة على روتين العناية بالبشرة الخاص بك، وإليكِ بعض النصائح التي من شأنها مساعدتك في الحفاظ على بشرتك، وفقا لموقع «health line».

نصائح للتعامل مع البشرة الحساسة والحفاظ عليها

عندما تكون بشرتك حساسة، قد تشعر وكأن كل شيء يسبب لها التهيج، ولكن مع إجراء بعض التغييرات البسيطة في نمط حياتك، قد تلاحظين تحسنًا كبيرًا بها، فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد أي شخص لديه بشرة حساسة على حمايتها قدر الإمكان:

خذي حماما قصيرا لمدة 5 إلى 10 دقائق بالماء الدافئ وليس الساخن.

استخدمي صابونًا خالي من العطور.

جففي نفسك بلطف بعد الاستحمام بدلاً من الاعتماد على أسلوب فرك البشرة.

ضعي المرطب على الفور بعد الانتهاء من الاستحمام.

اختبري المنتجات الجديدة على منطقة غير ظاهرة من الجلد قبل يوم واحد على الأقل من تجربة الاستخدام الكامل لها على الجلد مباشرة.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

هناك العديد من الحالات المختلفة التي يمكن أن تسبب حساسية الجلد، وتتطلب بعضها علاجًا أكثر جدية ودقة من غيرها، إذا كنت تشكين في أن حالة الجلد لديك تنطوي على استجابة تحسسية، فيجب أن تفكري في تحديد موعد مع طبيب الحساسية، فعلى الرغم من ندرة حدوث ذلك، إلا أن ردود الفعل التحسسية قد تسبب حالة خطيرة تُعرف باسم «الحساسية المفرطة».

اطلبي عناية طبية فورية إذا بدأت تعانين من:

صعوبة في التنفس

صعوبة في البلع

تورم في الفم أو الحلق أو الوجه

يمكن لمعظم الأشخاص ذوي البشرة الحساسة علاج حالتهم في المنزل، ويتضمن ذلك عادةً تحديد المنتج أو المادة التي تسبب تهيج بشرتك وإيجاد طريقة لتجنبها ومحاولة عدم استخدامها مطلقا، في حال عدم ملاحظتك تحسنًا، حددي موعدًا مع طبيب أمراض جلدية، فيمكن لطبيب الأمراض الجلدية أن يساعدك في تحديد روتين مناسب للبشرة من شأنه أن يحافظ على مظهر بشرتك.