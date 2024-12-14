الامارات | «قرية ليوا» تعود بأجواء حافلة بالمغامرات والترفيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن عودة فعاليات قرية ليوا ضمن مهرجان ليوا الدولي 2025، في نسخة تمتد على مدار 23 يوماً تحتفي بالثقافة والموسيقى والفنون الإماراتية، إلى جانب المغامرات والأنشطة الترفيهية المتميزة. وتستمر الفعاليات التي انطلقت أمس حتى 4 يناير، وسط توقعات بأن تكون هذه الدورة الأكبر والأكثر تميزاً على الإطلاق، بفضل مجموعة من الأنشطة والمرافق الجديدة والعروض المباشرة التي يحييها نخبة من أبرز النجوم.