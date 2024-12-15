تغنيكِ عن الأدوية.. أطعمة ومشروبات لتخفيف غثيان الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - إذا كنت حاملاً وتُضطرين في كثير من الأحيان لحضور الكثير من العزومات العائلية أو دعوات العشاء الاجتماعية وتناول الكثير من الأطعمة الدهنية أو السكرية؛ فقد يتسبب ذلك في تفاقم الشعور بالغثيان والقيء لديك، وخاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل التي عادة يعاني خلالها الكثير من الحوامل من أعراض غثيان الصباح المزعجة التي تؤثر في ما يصل إلى نحو 70-80% من النساء الحوامل.

فوفقاً لموقع "هيلث لاين" تُعد إحدى الطرق التي يتبعها العديد من النساء الحوامل للتغلب على الغثيان هي تناول وجبات خفيفة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية اللازمة خلال فترة الحمل، وهي كالتالي:

الزبادي وأعراض الغثيان

يساعد تناول الزبادي على تخفيف أعراض الغثيان -الصورة من موقع Freepik

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، المعروف أيضاً باسم البكتيريا الجيدة، وهو من أنواع البكتريا التي تعمل على التغلب على الاختلالات البكتيرية في الأمعاء وتخفيف أعراض الغثيان؛ وذلك لأن البكتيريا الجيدة الموجودة فيه يمكن أن تهدئ المعدة وللحصول على فوائد الزبادي الصحية، فعليك اختيار نوع الزبادي الخالي من السكريات أو المحليات المضافة.

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اللوز وتقليل التوتر

يمكن أن يكون اللوز وجبة خفيفة صحية فعَّالة في الوقاية من أعراض غثيان الصباح، خاصة لدى النساء الحوامل، وذلك لأن محتوى الريبوفلافين الموجود في اللوز يُعَدُّ مفيداً للتغلب على أعراض الغثيان.

على الجانب الآخر تساعد العناصر الغذائية الموجودة في اللوز على تقليل مستويات التوتر خلال فترة الحمل.

على الجانب الآخر يحتوي اللوز أيضاً على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين E، وهو من الفيتامينات التي تدعم تكوين خلايا الجلد والشعر بجانب نمو نمو عظام وأسنان الجنين.

التفاح وصحة الجهاز الهضمي

ويمكن أن يصبح التفاح وجبة خفيفة صحية للنساء الحوامل؛ فهو غني بالألياف وفيتامين سي وكلاهما يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي للحامل، ومنع الإصابة بأعراض الإمساك.

على الجانب الآخر يمكن أن يساعدك محتوى الماء الموجود في التفاح على التحكم في أعراض الجفاف والخمول بسبب الغثيان والقيء الذي يُصاب به الكثير من الحوامل خلال مراحل الحمل المبكرة.

البسكويت ومنحك الطاقة

يمكن للحامل تناول البسكويت بوصفه وجبة خفيفة؛ لغناه ببعض العناصر الغذائية كالكربوهيدرات، وهي من العناصر الغذائية التي يساعد تناولها في التحكم في أعراض غثيان الصباح لدى الحامل ومنح جسمها الطاقة اللازمة.

أما عن أفضل أنواع البسكويت للحامل؛ فهي تلك الأنواع التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكري لمساعدة جسم الحامل على امتصاص أحماض المعدة الزائدة التي تسبب الغثيان.

اليقطين وجبة خفيفة

يُعَدُّ اليقطين وجبة خفيفة وصحية للنساء الحوامل؛ لاحتوائه على نسبة كبيرة من معدن المغنيسيوم، وهو من المعادن المفيد لعلاج الغثيان في بداية الحمل عن طريق موازنة نسبة الكورتيزول يمكن للحامل تجربة تناول اليقطين بوصفه وجبة خفيفة صحية عن طريق شويها.

الشوكولاتة وتدفق الدم

تناول الشوكولاتة الداكنة يزيد من تدفق الدم إلى الجنين -الصورة من موقع Freepik

تُعَدُّ الشوكولاتة وجبة خفيفة صحية للنساء الحوامل في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؛ فإن تناول 28 غراماً من الشوكولاتة الداكنة يومياً بدءاً من الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يمكن أن يزيد من تدفق الدم إلى الجنين.

وتأتي هذه الفائدة لاحتواء الشوكولاتة على العديد من مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة لما له من تأثير في توسع الأوعية، وتحسين تدفق الدم إلى المشيمة وحصول الجنين على كمية كافية من الأكسجين والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لينمو بشكل جيد.

الأفوكادو وخطر التشوهات

تُعَدُّ الأفوكادو غنية بالعديد من العناصر الغذائية؛ لذا يمكن للحوامل تناولها بوصفها وجبة خفيفة، ويُعَدُّ أحد العناصر الغذائية المهمة في الأفوكادو هو حمض الفوليك، وهو من الأحماض التي تساعد على حماية الجنين من خطر التشوهات الخلقية.

يمكن للحامل تناول ثمرة أفوكادو واحدة لتلبية ما يقرب من ثلث احتياجاتها اليومية من حمض الفوليك في أثناء الحمل.

البيض المسلوق خيار صحي

يُعَدُّ البيض المسلوق خياراً صحياً باعتباره وجبة خفيفة للنساء الحوامل؛ لغناه بعنصر الكولين الغذائي الذي يحافظ على صحة دماغ الجنين.

على الجانب الآخر، يُعَدُّ البيض المسلوق أيضاً مصدراً للبروتين وفيتامين ب6، وهما من العناصر الغذائية الفعَّالة في محاربة أعراض الغثيان لدى النساء الحوامل.

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حلوى الزنجبيل

عندما تشعرين بأعراض الغثيان، يمكنك أن تجربي حلوى الزنجبيل من الفور. يحتوي الزنجبيل على مادة فعَّالة تُسمى جينجيرول التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الغثيان في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وتخفيف أعراض الغثيان والقيء عن طريق تهدئة الجهاز الهضمي.

إذا كنت قلقة بشأن تناول السعرات الحرارية الزائدة من الزنجبيل؛ يمكنك تناول الزنجبيل عن طريق شرب ماء الزنجبيل المغلي أو الشاي مع قطع الزنجبيل الطازجة.

الموز مصدر للألياف

يُعَدُّ الموز مصدراً للألياف والبوتاسيوم وفيتامين ب6، ويساعد تناوله في محاربة أعراض الغثيان والقيء؛ فهو يُعَدُّ من الوجبات الخفيفة الصحية للنساء الحوامل التي يمكن تناولها في أي مكان، كما أنه يحتوي على الكربوهيدرات التي يسهل على الجسم هضمها بسهولة.

الفشار بطريقة صحية

تُعَدُّ حركة المضغ عند تناول المرأة الحامل للفشار فعَّالة في تخفيف أعراض الغثيان والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

ولإعداد الفشار بطريقة صحية؛ فأنت لا تحتاجين إلى إضافة الكثير من الملح، ويُفضَّل في الوقت نفسه تجنب تناول الفشار المغطى بالكراميل الذي يحتوي على نسبة كبيرة من السكر.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.