إعصار “شيدو” يضرب جزيرة مايوت الفرنسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب الإعصار “شيدو” اليوم جزيرة مايوت الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وتسبب في أضرار مادية .

وأعلنت السلطات الفرنسية حالة التأهب القصوى في الجزيرة، حيث أكدت وزارة الداخلية إرسال قوات الأمن ورجال الإطفاء إلى الجزيرة، .

هذا وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من أن الرياح المصاحبة للإعصار وصلت سرعتها إلى حوالي 226 كم في الساعة، ما جعل السلطات تدعو السكان للبقاء في منازلهم حفاظًا على سلامتهم.

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