كوريا الجنوبية : صادرات تكنولوجيا المعلومات تتجاوز 20 مليار دولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أظهرت بيانات اليوم الأحد أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تجاوزت 20 مليار دولار في نوفمبرالماضي، للشهر الرابع على التوالي.

وارتفعت قيمة صادرت منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمقدار 8ر14% على أساس سنوي إلى 5ر20 مليار دولار أمريكي في نوفمبر، لتتجاوز 20 مليار دولار لمدة 4 أشهر متتالية منذ أغسطس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الحنوبية .

وكانت نسبة الزيادة على أساس سنوي أعلى من 30% في الفترة من أبريل إلى يوليو من العام، لكنها انخفضت إلى أقل من 30% من أغسطس إلى أكتوبر،وتراجعت إلى أقل من 20% في الشهر الماضي.

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