انعقاد أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي من الفصل التشريعي الرابع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي.

وشارك في الجلسة أعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان العربي، وهم عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية سعد العتيبي, وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان الدكتور طارق الشمري، وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب حنان السماري, وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عبدالله بن عيفان.

وبحثت الجلسة مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، إضافة إلى مناقشة تقارير الأربع لجان الدائمة؛ لإقرارها واعتماد ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات ومشروعات القوانين.

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