شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاضل بين 3 سير ذاتية لخبراء أجانب لرئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، بين 3 خبراء أجانب لقيادة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، ويدرس المجلس 3 سير ذاتية لخبراء أجانب ألماني وإنجليزي وفرنسي لقيادة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

وينوى أبو ريدة أيضاً استقدام محاضر تحكيمى من الفيفا بشكل دورى لشرح أبرز التعديلات للحكام المصريين وتطوير مستواهم.

وقرر مجلس اتحاد الكرة، في اجتماعه الأول، قبول استقالة لجنة الحكام وتشكيل لجنة لإدارة شئون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبي، وتضم كلاً من وجيه أحمد وهشام صلاح مصطفى وجهاد جريشة وعزب حجاج وفهيم عمر، مع تعيين چيمس حنا مديراً مالياً للحكام وتكليفه بتقديم تقرير عن مستحقات الحكام بشكل عاجل.

في سياق متصل، طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، برئاسة هاني أبو ريدة ، من الإدارة التنفيذية باتحاد الكرة إعداد تقرير شامل عن ملف تقنية الفيديو خلال الفترة الماضية، والمستحقات الخاصة بالشركة، إلى جانب المطالبة بعقد اجتماع مع الشركة خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير تقنية الـ var وتقليل أخطاء التحكيم خلال المباريات المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2024 - 2025.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة الحكام الدوليين المصريين فى عام 2025 والتي ضمت حكام الساحة أمين عمر، محمد معروف، محمود ناجي، محمود البنا، محمود بسيوني، حمادة القلاوي وأحمد الغندور، والمحكمتين شاهندا المغربي ونورا سمير.