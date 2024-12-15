شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة الأهلي من قطر بعد الخسارة أمام باتشوكا فى كأس إنتر كونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

تُغادر بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي العاصمة القطرية الدوحة في الثانية عشرة ظهر اليوم، الأحد، لبدء رحلة العودة إلى القاهرة بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي أمس، السبت، باستاد 974 في نصف نهائي كأس العالم للقارات للأندية "إنتر كونتيننتال".

وتعود البعثة إلى القاهرة عصر اليوم بعد رحلة طيران تستغرق ساعتين ونصف الساعة.

وخسر الأهلي من بطل المكسيك 5-6 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء التي فاز بها باتشوكا ليحصد لقب كأس التحدي ويتأهل لملاقاة ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل في نهائي كأس الإنتر كونتيننتال.

وانتهت مباراة الأهلى وباتشوكا بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي أعلنت فوز باتشوكا 6-5.

سجل للأهلي، محمد مجدي أفشة، رامي ربيعة، مروان عطية، عمرو السولية وبيرسي تاو، وأهدر للأهلي، محمود عبد المنعم كهربا وعمر كمال عبد الواحد وخالد عبد الفتاح.