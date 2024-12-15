شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه فيروفيارو الموزمبيقى فى نهائي بطولة أفريقيا لأندية السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق كرة السلة سيدات بالنادى الأهلى اليوم مع نظيره فيروفيارو الموزمبيقى فى نهائي البطولة الأفريقية للأندية البطلة، والتى تقام بالسنغال وتختتم اليوم.

وصعد الأهلى إلى النهائي بعد الفوز على ڤيل دو داكار السنغالي بنتيجة 65-64 ضمن نصف نهائي البطولة، فى المباراة التى أقيمت على صالة ماريوس ندياي، وظهر الفريق بشكل مميز وحقق الفوز، وحجز مقعد في النهائي.

وحقق الأهلى العلامة الكاملة فى كل المبارايات التى خاضها فى البطولة حتى الآن، بالفوز على mvm النيجيرى، وفاب الكاميرونى، وداكار السنغالى، وcnss الكونغولى، وفيل دو داكار السنغالى.

‏‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: ‏دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.