الصندوق الصناعي شريك ماسي لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يشارك صندوق التنمية الصناعية السعودي في مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، المقرر انعقاده في الرياض يومي 15 و 16 ديسمبر الجاري، بصفته شريكًا ماسيًا للمؤتمر، الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات التي تسلط الضوء على قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، إذ تأتي هذه المشاركة امتدادًا لدور الصندوق في تعزيز هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويشارك الصندوق في المؤتمر من خلال جناح مخصص يقدم فيه عرضًا شاملًا لبرامجه التمويلية وخدماته الاستشارية، كما يُعرّف الزوار بأبرز الحلول والمنتجات التي يقدمها لدعم مشاريع قطاع الخدمات اللوجستية وتطوير سلاسل الإمداد، حيث يوفر الجناح فرصة للتواصل المباشر بين ممثلي الصندوق والمستثمرين ورواد الأعمال المهتمين بالقطاع.

ويعد الصندوق الصناعي أحد الجهات الرائدة في دعم وتطوير قطاع الخدمات اللوجستية، حيث وسّع نطاق دعمه منذ تعديل نظامه الأساسي بقرار من مجلس الوزراء في العام 2019م ليشمل عدة قطاعات ومن أبرزها قطاع الخدمات اللوجستية، إذ بلغت قيمة استثمارات مشاريعه المدعومة خلال عام 2024م أكثر من 58 مليار ريال، بما في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية، كما أبرم مؤخرًا عدة شراكات إستراتيجية، منها مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لدعم المشاريع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى المشاركة في تأسيس منصة لتمويل سلاسل الإمداد بالتعاون مع شركة أرامكو وشركتَي توليا ومنافع.

ومن خلال هذه المشاركة، يؤكد الصندوق الصناعي حرصه على دعم النمو الاقتصادي المستدام للمملكة، من خلال تمكين القطاع الخاص وتعزيز الابتكار والتكامل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما يعكس التزامه بتوفير حلول تمويلية متطورة، وتطوير شراكات إستراتيجية تسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم المشاريع التي تعزز تنافسية القطاع على المستويين المحلي والدولي.

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