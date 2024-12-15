الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 15 مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود وكورسك وبيلغورود

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنّ "خلال اللّيلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابيّة باستخدام طائرات بدون طيّار على أهداف في أراضي الاتحاد الرّوسي، تمّ تدمير واعتراض 15 طائرة أوكرانيّة بدون طيّار بواسطة أنظمة الدّفاع الجوّي العاملة".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ تدمير 13 طائرة بدون طيّار فوق البحر الأسود، ومسيّرة واحدة فوق أراضي مقاطعتَي كورسك وبيلغورود".

وكانت قد أفادت الوزارة السّبت، بأنّ "خلال اللّيلة الماضية، دمّرت أنظمة الدّفاع الجوّي واعترضت 37 طائرة أوكرانيّة مسيّرة، على الشّكل التّالي: 12 مسيّرة فوق كلّ من أراضي مقاطعة كورسك وإقليم كراسنودار، 17 طائرة دون طيّار فوق بريانسك، 5 فوق أوريول، ومسيّرة واحدة فوق بحر آزوف".