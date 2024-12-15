ترامب اختار ريتشارد غرينيل مبعوثًا رئاسيًا للمهام الخاصة

أعلن الرّئيس الأميركي المنتخَب ​دونالد ترامب​ (Donald Trump)، أنّه اختار رئيس مخابراته السّابق ريتشارد غرينيل (Richard Grenell)، مبعوثًا رئاسيًّا للمهام الخاصّة.

وأوضح في تصريح، أنّ "غرينيل سيعمل في بعض أكثر المناطق سخونة في العالم، بما في ذلك فنزويلا وكوريا الشمالية"، مشيرًا إلى أنّ "خلال فترة ولايتي الأولى، كان سفير الولايات المتّحدة لدى ألمانيا، القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنيّة، والمبعوث الرّئاسي للمفاوضات بين كوسوفو وصربيا. وفي السّابق، أمضى غرينيل ثماني سنوات داخل مجلس الأمن التّابع للأمم المتحدة، حيث عمل مع كوريا الشمالية والتطورات في العديد من البلدان الأخرى".

ويُعدّ غرينيل من أبرز داعمي ترامب طوال فترة رئاسته الأولى، إذ أظهر دعمًا قويًّا لسياساته في مواجهة التّحدّيات الدّوليّة.