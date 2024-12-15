شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 15 -12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 11:56 ص

استقرت أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 15 -12-2024 في الأسواق وفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن.

وتراوحت أسعار الاسمنت الرمادى ما بين 2500 إلى 2600 جنيه للطن أرض المصنع ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 آلاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن.