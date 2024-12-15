كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ "الجيش بدأ مؤخّرًا التّزوّد بمنظومات تكنولوجيّة لنشرها في ​الضفة الغربية​"، موضحةً أنّ "المنظومات تحتوي على أبراج مراقبة وآليّات تسمح بإطلاق النّار عن بُعد". ولفتت إلى أنّ "الجيش سينشر العشرات من المنظومات على مداخل المستوطنات ونقاط التّماس، لمنع التّسلّل".

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش بدأ مؤخرًا التزود بمنظومات تكنولوجية لنشرها بالضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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