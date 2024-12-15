شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الجديدة للإسكان: تأجير غرناطة بحد أدنى مضمون 1.8 مليون جنيه فى العام الأول والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة على التعاقد المباشر مع شركة القلعة لإدارة الأصول؛ لاستغلال مجمع غرناطة بنسبة من إجمالي الإيرادات 30% في العام الأول بحد أدنى مضمون 1.8 مليون جنيه سنويًا، وتزيد إلى 40% من العام الثاني بحد أدنى مضمون 2.3 مليون جنيه من الإيرادات لاستغلاله طبقًا للعرض المقدم منها، والذي يحافظ على القيمة التراثية والتاريخية لمجمع غرناطة، مع تفويض الدكتور سامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في استكمال كافة الإجراءات التعاقدية وتدقيق بنود التعاقد بما يحقق مصلحة الشركة، وفق بيان للبورصة المصرية.

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أعلنت عن دراسة عروض التأهيل المسبق للمشاركة بعائد من الإيرادات وحد أدنى مضمون نظير الإدارة والتشغيل لمدينة غرناطة، وتم تشكيل لجنة فنية ومالية لدراسة هذه العقود للاختيار لتحقيق الاستغلال الأمثل.

ذكرت شركة مصر الجديدة للإسكان، في بيان سابق، أنه تم توقيع عقد شراكة مع شركة مدينة مصر، على قطعتين أرض بإجمالي مساحة 491 فدان بمدينة نيو هليوبليس بحد أدنى مضمون من الإيرادات 53.18 مليار جنيه، وإجمالي إيرادات متوقعة 70 مليار جنيه خلال 12 عامًا، وتلقت الشركة الدفعة المتفق عليها عند التوقيع 1.1 مليار جنيه.