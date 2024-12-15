شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: مدينة أكتوبر الجديدة تستقبل وفد مستثمرين صينيين لبحث فرص الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مسئولو جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، وفد مستثمرين صينيين، في إطار بحث أوجه التعاون وفرص الاستثمار، والاطلاع على موقف تنفيذ المرافق والطرق لقطع الأراضى الخاصة بالمطورين الصناعيين والموجودة بالمنطقة الصناعية بالمدينة.

وكان في استقبال الوفد الصيني، المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، والدكتور مهندس رزق محمد، معاون رئيس الجهاز، والمهندس حازم إبراهيم، مدير ادارة الطرق، والسيد المهندس محمد حسن مدير ادارة المرافق.

وتأتي الزيارة تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالتيسير على المستثمريين بالمدن الجديدة بهدف جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الصناعة وتقليل فجوة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، مع إبراز قدرة الدولة على توفير متطلبات الصناعات العالمية.

وبدوره، قدم رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، شرحاً وافياً للموقف التنفيذي لأعمال المرافق والطرق بالمنطقة الصناعية والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف فدان تقريباً بهدف إطلاعهم على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث بلغت مساحة الأراضي التي تم تخصيصها حوالى 7 آلاف فدان.

وفي ختام الزيارة، تقدم أعضاء الوفد الصيني بالشكر لمسئولي جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، على حسن الاستقبال، مؤكدين رغبتهم في الاستثمار بالمدينة وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة تضم أهم المطورين الصناعيين مثل بولاريس والسويدي والجيوشي وبليس مابرز، ومجموعة التنمية الصناعية وجمعية الصناعات الصغيرة.