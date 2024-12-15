مؤسسة النفط الليبية أعلنت حالة الطوارئ بعد تعرض مصفاة الزاوية لأضرار جراء اشتباكات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ​ليبيا​، "حالة القوّة القاهرة والطّوارئ من الدّرجة الثّالثة (القصوى)، بعد تعرُّض عدد من خزّانات مصفاة الزّاوية خلال السّاعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لأضرار جسيمة أدّت إلى نشوب حرائق خطيرة، نتيجة إصابتها بأعيرة ناريّة جرّاء الاشتباكات الدّائرة بين مجموعات مسلّحة في محيطها بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة".

وأوضحت في بيان، أنّ "عناصر الأمن والسّلامة تمكنوا من السّيطرة على الحرائق والتّسريبات في خطوط الغاز، والحدّ من خطورة انتشارها، رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة حتّى لحظة كتابة هذا البيان، الأمر الّذي يعرّض حياة العاملين وسكان المنطقة برمّتها إلى مخاطر لا يمكن توقّع أضرارها".

وأشارت المؤسّسة إلى أنّ "مجلس إدارتها يضع نفسه في حالة انعقاد دائم مع كلّ الإدارات والمراكز التّابعة له المعنيّة، لمتابعة تطوّرات الأحداث في المنطقة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللّازمة حيالها، للحدّ ما أمكن من المخاطر الّتي قد تهدّد الأرواح والممتلكات. كما يناشد المؤسّسات والجهات ذات العلاقة بتحمّل مسؤوليّاتها، والتّحرّك بأسرع ما يمكن لإيقاف هذه الاشتباكات وتجنيب المواقع النّفطيّة دائرة الصّراع الدّائر، مهما كانت أسبابه ودوافعه".

كما يطالب مجلس الإدارة حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل لفض هذه الاشتباكات والقضاء على الفتنة، بأي شكل من الأشكال، نظراً لما تشكله من خطر كبير، على أرواح المدنيين في حالة استمرار تعرض الخزانات بالمصفاة لأضرار مماثلة إذا قدّر الله، لما تحتويه هذه الخزانات من مواد سهلة الاشتعال.