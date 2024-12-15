"يسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي: نهاية الحرب على غزة تقترب ويوجد تقدم بصفقة تبادل الأسرى

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبريّة عن مسؤول في الحكومة الإسرائيليّة، إشارته إلى أنّ "نهاية الحرب على ​قطاع غزة​ تقترب، لكن ليس قبل تسلُّم الرّئيس الأميركي المنتخَب ​دونالد ترامب​ منصبه".

وأوضح المسؤول أنّ "ترامب يريد إنهاء الحرب، وهناك احتمال بنهايتها من خلال صفقة تبادل"، كاشفًا أنّه "يوجد تقدُّم في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس".

وكان قد أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس، أنّ إسرائيل "ستواصل العمل بلا كلل من أجل إعادة جميع الأسرى إلى ديارهم، سواء الأحياء منهم أو القتلى".

بدورها، ذكرت مصادر إسرائيليّة لقناة 12 العبريّة، أنّ التّوصّل إلى اتفاق جديد مع "حماس" على تبادل الأسرى، قد يكون ممكنًا "في غضون شهر".