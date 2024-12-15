شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع هيئة المتحف المصري الكبير لتسويق منتجات معرض تراثنا والان مع تفاصيل الخبر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن معرض تراثنا في دورته السادسة الذي يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وينظمه جهاز تنمية المشروعات في الفترة من 12 -21 ديسمبر أصبح ملتقى للمبدعين والفنانين من كافة المحافظات ويحرص الجهاز خلال فعالياته على التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتقديم خدمات متنوعة تساعدهم على الاستمرار والتوسع في مشروعاتهم.

وجاء ذلك بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وشركة ليجاسي للتطوير والإدارة (ليجاسي)، التابعة لشركة حسن علام القابضة، والمُشَغِّلَة للمتحف المصري الكبير، وشركة ميوسيوم للاستشارات التجارية (MUSEEUM)، مُشَغِّل المتجر الرسمي للمتحف المصري الكبير.

وشهد التوقيع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري وقام بالتوقيع الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والمهندسة ميريت السيد الرئيس التنفيذي لشركة ليجاسي وانجي طاهر الشريكة المُؤَسِّسة لشركة ميوسيوم للاستشارات التجارية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تسويق الحرف اليدوية والتراثية بالمتحف المصري الكبير خاصة في بيت الهدايا الرسمي The Gem Shop) ).



وأشاد رحمي بالتعاون مع هيئة المتحف المصري الكبير لفتح نافذة جديدة يتم من خلالها عرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية والتراثية تحت اسم "تراثنا" في واحد من أهم الوجهات السياحية في مصر مما يضمن رواجا واقبالا من الجمهور على شراء هذه المنتجات مضيفا أن مشاركة أصحاب المشروعات في الأماكن السياحية الهامة يساعدهم على اكتساب خبرات جديدة في التعامل مع عدد متنوع من العملاء والتعرف على احتياجاتهم مما يسهم في تطوير منتجاتهم وتحسين جودتها، وأضاف رحمي أن التوسع في تسويق منتجات الحرف اليدوية والتراثية محليا ودوليا يسهم في الحفاظ على هذه الصناعات والحرف من الاندثار ويعمل على نشر التراث المصري في المحافل الدولية الهامة.

هذا وقد صرح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، مُسَلِّطًا الضوء على دور المتحف في الشراكة: "المتحف المصري الكبير ليس مجرد وجهة ثقافية؛ بل هو مركز يربط بين التراث المصري الأصيل والعصر الحديث. من خلال هذه الشراكة، نؤكد دورنا في دعم الحرفيين، والحفاظ على إرثهم الثقافي."

وأشار الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على التوسع في تقديم خدماته غير المالية والفنية لأصحاب المشروعات القائمة أو المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة مؤكدا أن مساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم من خلال المشاركة في المعارض المحلية أو الدولية تساعدهم على الارتقاء بجودة منتجاتهم لتتفق مع متطلبات العملاء والأسواق وأضاف أنه وفقا لهذه الاتفاقية، سيقدِّم جهاز تنمية المشروعات الدعم المالي، وبرامج التدريب للحرفيين؛ بهدف تحسين مهاراتهم الحرفية، وتعزيز قدراتهم الريادية.

وذكرت المهندسة ميريت السيد، الرئيس التنفيذي لشركة ليجاسي، بصفتها المشغل للمتحف المصري الكبير: "تفخر ليجاسي بدورها في توفير منصة للحرفيين؛ لعرض وتسويق منتجاتهم. وتعكس مذكرة التفاهم هذه التزامنا بالحفاظ على التراث الثقافي المصري، وتمكين الحرفيين من استدامة أعمالهم والوصول إلى جمهور أوسع."



وقالت إنجي طاهر، الشريكة المُؤَسِّسة لشركة ميوسيوم للاستشارات التجارية: "في ميوسيوم، نؤمن بأن التصميم والابتكار، هما مفتاح إبراز الحِرَف اليدوية المصرية. وتمنح هذه الشراكة الحرفيين فرصة لتطوير منتجاتهم، بطريقة حديثة، تفتح لهم آفاقًا جديدة في الأسواق المختلفة.



