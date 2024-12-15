زورابيشفيلي رفضت الاعتراف بانتخاب رئيس جديد في جورجيا

رفضت الرّئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي (Salome Zourabichvili)، الاعتراف بانتخاب البرلمان مرشّح الحزب الحاكم ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسًا جديدًا للبلاد.

وشدّدت أمام تجمّع لأنصار المعارضة في العاصمة الجورجيّة تبيليسي، على أنّه "لم ينتخب أحد أحدًا. لم يحدث أي شيء".

وكانت قد أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزيّة، فوز مرشح حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، لاعب كرة القدم السّابق، ميخائيل كافيلاشفيلي، في أعقاب اجتماع البرلمان لانتخاب رئيس جديد.

وأكّد رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، الّذي يمثّل "الحلم الجورجي"، أنّ مراسم تنصيب الرّئيس الجديد ستجري في 29 كانون الأوّل الحالي، وأنّ صلاحيّات زورابيشفيلي ستنتهي بحلول هذا الموعد، بغضّ النّظر عن موقفها.

وتستمرّ الاحتجاجات في جورجيا بشكل يومي منذ أواخر الشّهر الماضي، وذلك بعد رفض قوى المعارضة لنتائج الانتخابات البرلمانيّة الّتي جرت في 26 تشرين الأوّل الماضي، والّتي أعلنت لجنة الانتخابات المركزيّة فوز حزب "الحلم الجورجي" (الحاكم منذ 12 عامًا) فيها.