مدفيديف: خصوم روسيا يفعلون كل ما بوسعهم لتأجيج نار الحرب في أوكرانيا

شدّد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الرّوسي ​دميتري مدفيديف​ (Dmitry Medvedev)، على "أنّنا نواصل محاربة نظام كييف النّازي الجديد، الّذي يدعمه الغرب الجماعي بالمال والأسلحة"، مشيرًا إلى أنّ "في مناطق ​روسيا​ القريبة من الجبهة، يُقتل السّكان جرّاء الغارات والقصف، ولا تتوقّف الهجمات على المواقع المدنيّة والضّربات على أراضي بلادنا".

وأكّد، خلال مؤتمر حزب "روسيا الموحّدة"، الّذي يرأسه بنفسه، أنّ خصومنا "يفعلون كلّ ما بوسعهم لتأجيج نيران النّزاع في أوكرانيا، بمزيد من القوّة"، لافتًا إلى أنّ حزب "روسيا الموحّدة" منذ بداية العمليّة العسكريّة في أوكرانيا "ترأس الحركة الوطنيّة للمواطنين، وغيّر أسلوب عمله كثيرًا لدعم الناس في اللّحظات الأكثر صعوبة وتوتّرًا".