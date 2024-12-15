شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمصري فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف نادي الزمالك نظيره المصري، في مواجهة مثيرة تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يقع الفريقان في مجموعة واحدة برفقة كل من، بلاك بولز الموزمبيقي وأنيمبا النيجيري.

موعد مباراة الزمالك والمصري

مباراة الزمالك والمصري تقام في السادسة مساء اليوم الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، بدلاً من التاسعة مساءً، وكان من المقرر إقامتها فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي، غير أن تغيير ملعب اللقاء ترتب عليه تغيير الموعد ليصبح السادسة مساء الأحد.

غيابات الزمالك عن مواجهة المصري

يدخل فريق الزمالك المباراة في ظروف استثنائية بمعنويات ضعيفة بعدما رحل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني ليتولى قيادة الفتح السعودى، وتولي أحمد مجدي المدرب المساعد مهمة القيادة الفنية للفريق في مواجهة المصرى بشكل مؤقت، على أن ينضم لجهاز جوميز عقب تلك المباراة، ومازال الزمالك يفتقد جهود ناصر ماهر الذى يعانى من شد في العضلة الخلفية، فيما يغيب ناصر منسى ومحمود عبد الرازق شيكابالا عن المباريات الأفريقية، للمباراة الثالثة على التوالى، تنفيذا لقرار كاف بإيقاف الثنائى 3 مباريات أفريقية على خلفية أحداث النسخة السابقة من الكونفدرالية الأفريقية، فضلاً عن خضوع شيكابالا للتأهيل من إصابة مزق العضلة الخلفية، كما يواصل محمد عبد الشافى التأهيل، كما يغيب مصطفى الزنارى للإصابة في العضلة الخلفية، ويغيب المغربى محمود بنتايك بعد تعرضه لإصابة المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف.

مصطفى غربال حكماً لمباراة الزمالك والمصري

يقود المباراة طاقم تحكيمي جزائري مكون من، حكم الساحة "مصطفى غربال "، ومعه مساعد الحكم الأول "مقران قوراري"، ومساعد الحكم الثاني "عباس أكرم زرهوني"، فيما يقوم "حسام بن يحيى" بمهام الحكم الرابع.

مشوار الزمالك والمصري في المجموعات

استهل الزمالك مشوار المجموعات بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة 2-0، ثم التعادل خارج الديار مع أنيمبا النيجيري 2-2، بينما استهل المصري مشوار المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري 2-0 بالسويس، ثم التعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1.

ترتيب الزمالك والمصرى في المجموعة

يتصدر ناد يالزمالك ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ويليه النادي المصري بنفس الرصيد، غير أن فارق الأهداف انحاز للفريق الأبيض، ويحتل أنيمبا النيجيري المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتضيل المجموعة بلاك بولز الموزمبيقي برصيد نقطة واحدة أيضاً.