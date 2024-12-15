شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات الاسكواش يبحث عن اللقب السادس فى بطولة العالم أمام أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي المنتخب الوطني الأول لسيدات الاسكواش نظيره الأمريكي، صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة العالم للاسكواش ، التي تستضيفها هونج كونج.

ويمثل المنتخب الوطني في بطولة العالم 4 لاعبات هن: نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً، هانيا الحمامي المصنفة الثالثة، روان العربي المصنفة السابعة، وأمينة عرفي المصنفة الثامنة.

وكان منتخب سيدات الاسكواش تغلب على بلجيكا في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0، ليتأهل لمواجهة المنتخب الأمريكي في المباراة النهائية.

وشارك المنتخب الوطني الأول لسيدات الاسكواش في بطولة العالم بداية من عام 1994، وخلال مشاركته الأولى اكتفت سيدات مصر بتحقيق المركز الـ 14 فى الترتيب النهائى للبطولة.

بدأ منتخب سيدات الاسكواش يلفت الأنظار في نسخة عام 2000، عندما حقق المركز الرابع خلال البطولة التي أقيمت بانجلترا، قبل أن يعود ويحقق نفس المركز في نسختين متتاليتين وهما، 2002 بالدانمارك ثم 2004 بهولندا، وفي النسخة التالية نافس المنتخب الوطني على اللقب لأول مرة حيث حصد المركز الثاني خلال البطولة التي أقيمت في كندا.

كان أول تتويج لمنتخب سيدات الاسكواش في نسخة 2008، والتي أقيمت بالقاهرة، حيث مثل المنتخب الوطني كل من، أمنية عبد القوى، إنجى خير الله ورنيم الوليلى، وهبة التركى.

في عام 2012، نجحت سيدات الفراعنة في إضافة اللقب الثاني خلال النسخة التي أقيمت في فرنسا، بمشاركة اللاعبات، أمنية عبد القوى، رنيم الوليلى، نور الطيب، ونور الشربينى.

وخلال نسختين متتاليتين في موسمي 2016، و2018، أضافت سيدات الاسكواش اللقبين، الثالث والرابع، بوجود كل من، أمنية عبد القوى (2016) ، ورنيم الوليلى، ونور الشربينى ونوران جوهر، ونور الطيب (2018).

وكانت النسخة الماضية والأخيرة هي التتويج الخامس لسيدات الفراعنة بعد الفوز باللقب، خلال البطولة التي أقيمت بالقاهرة، ومثل المنتخب الوطني، نور الشربينى، نوران جوهر، هانيا الحمامى، ونور الطيب.