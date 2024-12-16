شـ ـاهدوا إطلالات مايا رعيدي خلال زيارتها إنكلترا

ميرنا وليد - بيروت - نشرت ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي، مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها إحدى زياراتها إلى إنكلترا، والتي استمتعت فيها بوقتها.
وقد نوعت مايا رعيدي بإطلالاتها وبدت بغاية الجمال، وعلقت قائلة: "باي باي إنكلترا كنتِ جيدة جداً بالنسبة لي خصوصاً الريف، الصورة الأخيرة سر بالنسبة لي، لا يسعني أن أنتظر حتى أصل إلى لبنان".
وكانت قد شاركت مايا رعيدي الجمهور، مجموعة صور عبرت من خلالها عن شوقها لبلدها لبنان، ناشرة لقطات لها من زيارتها في الصيف، ولقطات للبنان.
وعلقت مايا رعيدي على المنشور قائلة: "أعيدوني إلى لبنان".
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