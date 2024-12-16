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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 74.28 دولار للبرميل والان مع التفاصيل
الخليج 365_واس
تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع مع ترقب المستثمرين لانعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق هذا الأسبوع .
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 74.28 دولار للبرميل بعد أن استقرت عند أعلى مستوى لها منذ 22 نوفمبر .
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 70.99 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر .
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