الاقتصاد

تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 74.28 دولار للبرميل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 74.28 دولار للبرميل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رافعة مضخة للنفط الخام في حوض بيرميان بولاية تكساس الأمريكية في صورة من أرشيف رويترز

الخليج 365_واس

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع مع ترقب المستثمرين لانعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق هذا الأسبوع .

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 74.28 دولار للبرميل بعد أن استقرت عند أعلى مستوى لها منذ 22 نوفمبر .

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 70.99 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر .

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محررين الخليج 365

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