السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الطقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض، الشرقية مع فرصة لتكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك الخليج 365. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة وتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة تتحول مساءً شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاهـ مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي كذلك باتجاهـ مضيق باب المندب, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج

من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي .

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