شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ 4572 مبادرة لتعزيز الأمن الفكري والان نبدء بالتفاصيل

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برنامج "حصانة"

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض عن إحصائية لما تم إنجازه من مناشط متعلقة بالأمن الفكري خلال شهر. وشملت الجهود تنفيذ 90 محاضرة، و227 درسًا، و327 كلمة توجيهية، إضافة إلى 162 زيارة تفقدية.كما تم نشر 1360 مادة توعوية متنوعة بين مقاطع صوتية ورسائل وفيديوهات، إلى جانب إعداد 149 تصميمًا توعويًا.وفي إطار برنامج “حصانة”، نفذ الفرع 44 نشاطًا متنوعًا، وتم تخصيص 53 خطبة جمعة لتعزيز الأمن الفكري، بالإضافة إلى إطلاق 34 مبادرة تهدف إلى حماية الأبناء من الانحرافات الفكرية وتعزيز اللحمة الوطنية.كما وزع الفرع 2126 مطبوعة شملت كتبًا وأقراصًا مرنة، لرفع الوعي وترسيخ الفكر السليم.وتأتي هذه الجهود في إطار تحقيق أهداف وزارة الشؤون الإسلامية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، لتعزيز الأمن الفكري، وبناء مجتمع واعٍ ومحصن ضد الأفكار الهدامة، وترسيخ القيم الإسلامية المعتدلة.