شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مميزات بطاقة درب المقدمة من مترو الرياض لتسهيل رحلات الركاب والان نبدء بالتفاصيل

أهم المميزات:

يمكن شراء بطاقة درب من أي جهاز خدمة ذاتية لبيع التذاكر أو مكتب بيع تذاكر مقابل 10 ريالات سعودية.

يمكن شحن هذه البطاقة القابلة لإعادة الاستخدام بسهولة باستخدام ماكينات البيع في المحطات أو مكتب بيع التذاكر.

لا يمكن شحن بطاقة "درب" إلا من خلال جهاز الخدمة الذاتية لبيع التذاكر (TVM) أو مكتب المبيعات في أي محطة قطار.

الحد الأدنى للشحن هو 5 ريالات، والحد الأقصى هو 200 ريال.

طرق الدفع المعتمدة حاليًا:

تذكرة رمز الاستجابة السريعة عبر تطبيق درب.

بطاقة درب، صالحة لمدة 5 سنوات من تاريخ الشراء.

البطاقة المصرفية.

آبل باي.

خدمات مترو الرياض

تحديد الوجهات على رحلات مترو الرياض

الدمام - شريف احمد - يوفر مترو الرياض بطاقة "درب" الرقمية القابلة لإعادة الاستخدام، وتوجد بعض طرق الدفع المعتمدة حاليًا.ويخدم عدة وزارات وجهات حكومية منها: وزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارة التجارة، إضافة إلى عدد من المنشآت التجارية والخدمية والسكنية عبر (12 محطة).ووفقًا لخطة التشغيل التي سبق الإعلان عنها، فسيشغل (المسار البرتقالي - محور طريق المدينة المنورة) في تاريخ 5 يناير 2025م، لتكتمل بذلك خطة التشغيل التتابعي لجميع مسارات قطار الرياض.ويمكن تحديد الوجهات على رحلات مترو الرياض وشراء التذاكر من خلال (تطبيق درب) المتوافر في متاجر التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة أو من خلال محطات قطار الرياض.ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات يمكن الاتصال على مركز الاتصال الموحّد للمشروع على الرقم: (19933)، أو زيارة موقع قطار الرياض على شبكة الإنترنت، أو حسابات شبكات التواصل الاجتماعي.