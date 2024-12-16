شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الحديد في السعودية خلال شهر.. وانخفاض «الأخشاب» والان نبدء بالتفاصيل

سعر الحديد في السعودية

الأسلاك والكيابل الكهربائية

سعر الخشب

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الحديد في السعودية خلال شهر نوفمبر، على أساس شهري.وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، ارتفاع أسعار الأسلاك والكيابل الكهربائية، باستثناء فئة واحدة من الكيابل.ووفقا للنشرة انخفض سعر الأخشاب في السعودية، باستثناء الخشب التيك الأفريقي.أفادت بأن سعر حديد التسليح (6 مم) ارتفع بنسبة 0.2% إلى 3997.71 ريال للطن خلال نوفمبر الماضي.وذكرت أن حديد التسليح (8 مم)، سجل 2765.04 ريال للطن، مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري.وأشارت إلى أن حديد التسليح ( 10 مم) ارتفع بنسبة 0.2% إلى 2806.39 ريال للطن.وارتفع سعر حديد التسليح (12 مم) بنسبة 0.9%، على أساس شهري مسجلا 2714.98 ريال.وسجل سعر حديد التسليح (14 مم) 2714.81 ريال للطن، مرتفعا بنسبة 0.9% على أساس شهري.وبلغ سعر حديد التسليح (16 مم)، 2715.86 ريال للطن، مرتفعا بنسبة 0.8% خلال نوفمبر الماضي.وارتفع سعر حديد التسليح (18 مم) بنسبة 0.8% على أساس شهري، إلى 2713.98 ريال للطن.وسجل سعر كيابل ربط الحديد الصين، 51.78 ريال، مرتفعا بنسبة 0.7% على أساس شهري.وارتفع سعر الأسلاك الكهربائية بفئاته الثلاثة (2.5 مم، و4 مم، و6 مم) بنسبة 0.8%، و0.6%، و0.4% على التوالي.وبلغ سعر الكيابل الكهربائية (10 مم) 22.06 ريال، منخفضا بنسبة 0.6% على أساس شهري.وارتفع سعر الكيابل الكهربائية من فئة 10 مم إلى فئة 300 مم، فيما تراوحت نسب الارتفاع ما بين 0.02% إلى 1.2%.وتراوح سعر الكيابل الكهربائية بجميع فئاتها من 22.06 ريال إلى 542.64 ريال للمتر.وسجل سعر الألمنيوم (حلق جنب سعودي) 88.42 ريال مرتفعا بنسبة 1.9% على أساس شهري.وانخفض سعر الخشب التشيلي بنسبة 2.8% على أساس شهري، مسجلا 1497.92 ريال للمتر المكعب.وتراجع سعر الخشب الروماني بنسبة 0.9% إلى 1470.3 ريال على أساس شهري.وارتفع سعر الخشب التيك الأفريقي بنسبة 0.3% إلى 6042.74 ريال للمتر المكعب خلال نوفمبر.وانخفض سعر الخشب الأبلاكاش الإندونيسي بنسبة 0.6% إلى 3150.25 ريال للمتر المكعب.وبلغ سعر الفحم، 10.46 ريال، منخفضا بنسبة 0.29%.