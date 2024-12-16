شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الوطنية للتعليم» توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 21% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الوطنية للتربية والتعليم نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت، أمس، بعد اكتمال النصاب القانوني.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت:
1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /07/ 2024م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 /07/ 2024م بعد مناقشته.
3- الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 /07/ 2024م ومناقشتها.
4- الموافقة على تعيين شركة BDO الدكتور محمد العمري وشركاه من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2024/2025م والسنة المالية التي ستنتهي في 31 /07/ 2025م، والربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2025/2026م بأتعاب قدرها 510,000 ريال.
5- الموافقة على صرف مبلغ (1,785,841) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م.
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 /07/ 2024م بإجمالي مبلغ (90,300,000) ريال بواقع (2.1) ريال للسهم الواحد بما يعادل 21% من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في توزيع الأرباح اعتبارً من يوم الخميس بتاريخ 26 / 12/ 2024 م.
7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 /07/ 2024م.
8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 /07/ 2025م.
9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
10- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وإدارة الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت:
1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /07/ 2024م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 /07/ 2024م بعد مناقشته.
3- الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 /07/ 2024م ومناقشتها.
4- الموافقة على تعيين شركة BDO الدكتور محمد العمري وشركاه من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2024/2025م والسنة المالية التي ستنتهي في 31 /07/ 2025م، والربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2025/2026م بأتعاب قدرها 510,000 ريال.
5- الموافقة على صرف مبلغ (1,785,841) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م.
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 /07/ 2024م بإجمالي مبلغ (90,300,000) ريال بواقع (2.1) ريال للسهم الواحد بما يعادل 21% من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في توزيع الأرباح اعتبارً من يوم الخميس بتاريخ 26 / 12/ 2024 م.
7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 /07/ 2024م.
8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 /07/ 2025م.
9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
10- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وإدارة الشركة.