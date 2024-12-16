شكرا لقرائتكم خبر عن الهدوء يعم أسعار الذهب ترقبا لقرار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسود حالة من الاستقرار في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الإثنين 16 ديسمبر 2024، حيث يشهد السوق ترقباً حذراً لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة المتوقع إعلانه في وقت لاحق هذا الأسبوع. وتأتي هذه الأجواء الهادئة وسط انقسام في توقعات المستثمرين حول ما إذا كان الفيدرالي سيمضي قدماً في تثبيت الفائدة أو سيقرر خفضها في ظل تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، حسبما أورده موقع "كيتكو نيوز" العالمي المهتم بأسعار المعادن النفيسة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب حول مستوى 2650 دولاراً للأونصة، بعد تقلبات طفيفة خلال الجلسات الماضية. ورغم الضغوط التي تتعرض لها الأسعار بسبب صعود طفيف في عوائد السندات الأمريكية، إلا أن المعدن النفيس حافظ على بريقه كملاذ آمن وسط الشكوك الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية العالمية.

توقعات الأسواق لأسعار الفائدة

تتجه الأنظار إلى اجتماع الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث سيُعلن عن قراره بخصوص أسعار الفائدة. يتوقع بعض المحللين أن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع التركيز على تقييم بيانات التضخم الأخيرة التي أشارت إلى انخفاض تدريجي في ضغوط الأسعار.

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في المقابل، يتوقع فريق آخر من الخبراء أن يميل الفيدرالي إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي أظهر إشارات ضعف في عدة قطاعات، منها قطاع التصنيع والعقارات.

تأثير قرار الفيدرالي على الذهب

يشكل قرار الفيدرالي محوراً رئيسياً لتحركات أسعار الذهب في الفترة المقبلة. عادةً ما تؤدي سياسات التيسير النقدي، مثل خفض أسعار الفائدة، إلى دعم أسعار الذهب نتيجة تراجع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي.

على الجانب الآخر، إذا اختار الفيدرالي تثبيت الفائدة، فقد تواجه أسعار الذهب ضغوطاً إضافية مع احتمالية استمرار القوة النسبية للدولار.

النظرة المستقبلية للذهب

يرى الخبراء أن الذهب سيظل جذاباً في المدى المتوسط والطويل بسبب تزايد الطلب عليه من قبل البنوك المركزية العالمية، التي تسعى لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار.

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ومع استمرار التوترات الاقتصادية والجيوسياسية في مناطق متعددة حول العالم، قد يحافظ الذهب على أدائه المستقر أو يشهد ارتفاعات ملحوظة إذا قرر الفيدرالي خفض الفائدة.

نصيحة لمستثمري الذهب

ينصح المحللون المستثمرين بمتابعة بيانات التضخم والبيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة هذا الأسبوع، إلى جانب قرار الفيدرالي المرتقب، لتقييم استراتيجية الاستثمار في الذهب بشكل أفضل.