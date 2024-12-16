شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية في 2025.. رياح اقتصادية عكسية وتوقعات أقل قوة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن ينهي سوق الأسهم في وول ستريت عام 2025 عند مستوى أقل من مستوياته الحالية في 2024، وفقًا لمحلل استراتيجيات الاستثمار في شركة "ستيفل" باري بانيستر، بحسب ما أوردت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. أسباب تراجع الأسهم الأمريكية يرى بانيستر أن التضخم الثابت سيدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة مع ضعف النمو الاقتصادي مما يعمل كمحفزات رئيسية لتراجع ارتفاع سوق الأسهم.

وعلى خلاف بعض التوقعات السابقة التي رأت أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد يصل إلى 7000 نقطة العام المقبل يرى بانيستر أن العام 2025 قد ينتهي معه المؤشر عند منتصف 5000 نقطة متراجعا من مستواه الحالي عند حوالي 6070 نقطة.

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من بين أكثر من 17 استراتيجيًا تتبعهم والذين قالو بارتفاع نهاية العام 2025 للمؤشر ستاندرد فإن بانيستر هو الاستراتيجي الوحيد الذي قال بانخفاض المؤشر القياسي في عام 2025.

ومع ذلك، فهو ليس الوحيد الذي قال إلى تراجع في النصف الثاني من عام 2025 حيث قال رئيس قسم الأبحاث في "فاندستارت" توم لي إنه يعتقد أن المؤشر سوف يرتفع إلى 7000 في منتصف العام قبل أن يهبط إلى 6600. تراجع هوس الأسهم وكتب بانيستر في مذكرة للعملاء "لا يبدو أن البيئة مواتية لاستمرار هوس الأسهم ونحن نفضل القطاعات الأكثر دفاعية".

وأضاف أن النمو الاقتصادي الأبطأ من شأنه أن يفيد قطاعات "القيمة الدفاعية" بما في ذلك قطاعات الرعاية الصحية والمرافق والسلع الأساسية.

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ويعتقد بانيستر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعيه المقبلين قبل أن يسن فترة توقف أطول لخفض أسعار الفائدة بسبب التضخم الثابت و"عدم وجود رؤية مالية واضحة". توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وبحسب وجهة نظر بانيستر، أظهرت البيانات الأخيرة أن التضخم لا ينخفض بسرعة إلى المستوى المستهدف من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي (2%).

وقد دفع هذا خبراء الاقتصاد إلى الاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة على الأرجح بنسبة أقل مما كان يأمل في البداية في عام 2025.

وذهب الاستراتيجيون أن حجم التخفيضات التي قد ينفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025 ليس العامل الحاسم في تحديد سوق الأسهم بل إن العامل الحاسم هو مسار النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. النمو الاقتصادي في أمريكا كان استمرار النمو القوي للاقتصاد الأمريكي بمثابة المحرك الرئيسي وراء العديد من الدعوات إلى استمرار سوق نشطًا في عام 2025.

وقال كريستوفر هارفي من ويلز فارجو إنه يعتقد أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سينتهي العام المقبل عند 7007.

ويتوقع المحللون أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره 2.1%، وفقًا لبيانات بلومبرج.

تغيرات في مؤشر ناسداك

من المقرر أن يخضع مؤشر ناسداك 100 لتغييرات في 23 ديسمبر مع انضمام ثلاث أسهم جديدة إلى المؤشر وهي بالانتير ومايكروستراتيجي وآكسون إنتربرايز مدفوعة في ذلك بقيمتها السوقية حيث شهدت مكاسب كبيرة في عام 2024 وفي الوقت نفسه، سيتم إزالة أسهم سوبر مايكرو كمبيوتر ومودرنا من المؤشر فيما تعد التغييرات جزءًا من التحديث السنوي لمؤشر ناسداك، وفق ما ذكرت مجلة ذا ستريت.

ارتفع المؤشر الذي تأسس في عام 1985 والمكون من 100 من أكبر الشركات بنسبة 29.4% في عام 2024 بعد مكسب بنسبة 53.8% في عام 2023 حيث يحظى بمتابعة واسعة النطاق لأن أعضائه يشملون جميع أسهم التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك آبل وإنفيديا ومايكروسوفت وأمازون وميتا وألفابت وتسلا.

ينضم إلى المؤشر شركة "بالانتير" المتخصصة في البرمجيات لتحليل البيانات والتي كان عملاؤها في البداية حكومة الولايات المتحدة ثم توسعت للعمل مع عملاء الشركات وغيرها وتبلغ قيمتها السوقية 173.3 مليار دولار بينما يصل سعر السهم إلى 76.07 دولارًا.

أما "مايكرواستراتيجي" فتتخصص في الأعمال والبرمجيات والخدمات السحابية كما أن لهاحيازات ضخمة للبيتكوين فاستثمرت الشركة 23.4 مليار دولار لشراء 423650 بيتكوين حيث كان متوسط السعر لكل بيتكوين 58219 دولارًا وتصل القيمة السوقية لها 97.9 مليار دولار بينما يصل سعر السهم إلى 408.67 دولارًا.

وحول شركة آكسون إنتربرايز التي تعمل على تطوير التكنولوجيا والأسلحة للجيش الأمريكي فتصل قيمتها السوقية إلى 49.2 مليار دولار أما سعر السهم فيصل إلى 644.91 دولارًا.