وزير الاقتصاد الألماني: نموذج العمل الألماني يمر بوقت عصيب ويعاني من مأزق حقيقي وحشر في الزاوية

أقر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في حديث لصحيفة Bild am Sonntag بـ"حاجة ألمانيا إلى أسواق مفتوحة"، مشيرا إلى "الوضع الحرج الذي يعاني منه نموذج الأعمال في البلاد".

واشار هابيك ردا على سؤال حول ما إذا كان نموذج العمل الألماني قد توقف عن العمل بسبب غياب الغاز الروسي الرخيص، الى أن "نموذج العمل الألماني يمر بوقت عصيب ويعاني من مأزق حقيقي بجميع الأحوال وحشر في الزاوية".

ولفت إلى أن "ألمانيا دولة تعتمد على التصدير وتحتاج إلى أسواق مفتوحة"، مشيرا الى أن "الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يغلق الأسواق، والصين تغلق الأسواق مع الترويج لسياراتها الكهربائية في كل مكان وهذه إحدى المشكلات الخطيرة التي تواجه صناعة السيارات الألمانية".

وأكد أن "لدينا مشكلة في جاذبية ألمانيا كوجهة لممارسة الأعمال التجارية، لكنها مشكلة قابلة للحل".